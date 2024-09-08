Такое развитие событий позитивно для украинской стороны. Такое мнение в комментарии YouTube-канала "РБК-Украина" высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что такой сценарий позволяет снизить давление на Вооруженные силы Украины в других направлениях.

"Очевидно, что есть риск того, что противник будет укреплять свои позиции в Курской области, перебрасывать подкрепления и даже контратаковать украинские позиции. Но это может быть выгодно для нас. Украина готовилась к такому развитию событий, и я бы сказал, что этот сценарий есть для нас в определенной степени желанным", - отметил Мусиенко.

По его словам, россия уже вынуждена опрокидывать свои войска, в том числе из Донбасса, в Курскую область, где уже находится более 30 тысяч российских солдат, и их количество продолжает расти.

"Для нас это выгодно, ведь мы переходим к фазе операции, сковывающей вражеские подразделения. Россия тратит ресурсы и силы на защиту собственной территории, отвлекаясь от наступательных действий в Украине", - подчеркнул эксперт.

Мусиенко также обратил внимание на заявление президента Владимира Зеленского, отказавшегося раскрывать все детали планов украинского командования, но намекнув на "эффект неожиданности".

"Это очень интересно. Возможно, планируются дополнительные действия, которые мы сможем увидеть в ближайшее время", - добавил он.

Эксперт подытожил, что ситуация на Курском направлении может сыграть в пользу Украины, позволив провести более активные действия на других фронтах.

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