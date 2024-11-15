Шеф-повар Евгений Клопотенко предложил сделать львовский сырник на жирном твороге и с домашней карамелью.

Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как можно сделать очень вкусный сырник с карамелью.

Для этого десерта стоит выбрать самый жирный творог — так сырник получится более нежным и вкус будет более насыщенным.

Для основы:

800 г жирного творога (9%)

180-200 г сахара

4 яйца

1 ст. л. муки (+ 1 ст. л. муки для посыпки формы)

1 ч. л. ванильного сахара

Щепотка соли

1 лимон

1 апельсин

50 г сливочного масла

2 картофелины

50 г изюма (по желанию)

Для карамельного соуса:

150 г сахара

150 мл сливок (33%)

Щепотка соли

Пошаговый рецепт

Смешайте в миске творог, сахар, яйца, муку, ванильный сахар и щепотку соли. Затем добавьте цедру лимона и апельсина, натертую на мелкой терке, и мягкое сливочное масло.

Перебейте смесь блендером и проверьте, чтобы не было комочков, делится "Мастер Шеф" Клопотенко. По желанию добавьте изюм или другие сухофрукты. Отварите картофель, очищать шкурку не надо, после дайте остыть, очистите и натрите на мелкой терке.

Разогрейте духовку до 180°C. Добавьте натертый картофель в творожную массу и аккуратно перемешайте. Подготовьте форму, как описано, и выложите массу, разровняв её. Выпекайте 60 минут, рассказал "Мастер Шеф" Клопотенко.

Для соуса растопите сахар с щепоткой соли на сковороде. Не перемешивайте лопаткой, иначе карамель испортится, можете просто поворачивать сковороду со стороны в сторону - этого хватит, советует "Мастер Шеф" Клопотенко. В конце добавьте теплые сливки.

Перемешайте венчиком, так получится сладкая смесь. Подавайте остывший сырник, в конце полив соленой карамелью.

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