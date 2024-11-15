Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как можно сделать очень вкусный сырник с карамелью.
Для этого десерта стоит выбрать самый жирный творог — так сырник получится более нежным и вкус будет более насыщенным.
Для основы:
- 800 г жирного творога (9%)
- 180-200 г сахара
- 4 яйца
- 1 ст. л. муки (+ 1 ст. л. муки для посыпки формы)
- 1 ч. л. ванильного сахара
- Щепотка соли
- 1 лимон
- 1 апельсин
- 50 г сливочного масла
- 2 картофелины
- 50 г изюма (по желанию)
Для карамельного соуса:
- 150 г сахара
- 150 мл сливок (33%)
- Щепотка соли
Пошаговый рецепт
Смешайте в миске творог, сахар, яйца, муку, ванильный сахар и щепотку соли. Затем добавьте цедру лимона и апельсина, натертую на мелкой терке, и мягкое сливочное масло.
Перебейте смесь блендером и проверьте, чтобы не было комочков, делится "Мастер Шеф" Клопотенко. По желанию добавьте изюм или другие сухофрукты. Отварите картофель, очищать шкурку не надо, после дайте остыть, очистите и натрите на мелкой терке.
Разогрейте духовку до 180°C. Добавьте натертый картофель в творожную массу и аккуратно перемешайте. Подготовьте форму, как описано, и выложите массу, разровняв её. Выпекайте 60 минут, рассказал "Мастер Шеф" Клопотенко.
Для соуса растопите сахар с щепоткой соли на сковороде. Не перемешивайте лопаткой, иначе карамель испортится, можете просто поворачивать сковороду со стороны в сторону - этого хватит, советует "Мастер Шеф" Клопотенко. В конце добавьте теплые сливки.
Перемешайте венчиком, так получится сладкая смесь. Подавайте остывший сырник, в конце полив соленой карамелью.
Читайте также:
Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.
Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.
Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.