Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что до 20 января события будут развиваться так: россияне будут нести безумные потери, Украина будет обороняться, а США ускорят помощь.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«россия, опять же, понесла рекордные потери за ноябрь этого года – более 45 000 погибли или ранены в боях. То есть это новый рекорд фактически, который есть, раньше было меньше», - отмечает Александр Мусиенко.

Очевидно, рассуждает он, враг готов нести такие потери до 20 января с расчетом, что придет Трамп, запустится переговорный трек, соответственно, такого уровня потерь у них уже не будет. А задача ВСУ тем временем, констатирует эксперт, состоит в том, чтобы на всех участках фронта, начиная с Курщины, заканчивая левобережьем Херсонщины, заставлять россию платить высокую цену, чтобы подтолкнуть ее к переговорам и уступкам.

«Советник президента США по вопросам национальной безопасности Салливан говорит, что Байден поручил проконтролировать каждый доллар на то время, которое осталось в действующей администрации, а это меньше двух месяцев, чтобы ускорить поставки помощи Украине и каждый доллар действительно был использован на вооружение, на боеприпасы, на снаряды, в финансовую поддержку Украины, пока официально вступит в должность президент Дональд Трамп», - рассказывает Александр Мусиенко.

При этом, отмечает эксперт, Салливан отметил, что о передаче Украине ядерного оружия речь не идет, что этот вопрос на сегодняшний день табу, это исключено, действующая администрация его не рассматривает. К тому же, напоминает он, именно Салливан неоднократно говорил о необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине, об этом пишут и многие западные издания, так что пока позиция в США такова.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что удары по российским НПЗ, нефтебазам – это также и психологическая атака на самих россиян.

Также Politeka писала о том, что Стариков объяснил, как работают баллистические ракеты средней дальности, и почему их применение может стать билетом в один конец.