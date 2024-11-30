Netflix наращивает популярность своего шпионского триллера сериала «Черные голуби» с Кирой Найтли и Беном Уишоу в главных ролях.

Стриминговый сервис представил трейлер и ряд изображений, рекламирующих шоу от Джо Бартона а также назвал дату премьеры сериала Черные голуби — 5 декабря.

Черные голуби, в котором также снимается Сара Ланкашир, разворачивается на фоне Лондона в Рождество. Он следует за Хелен Уэбб (Найтли), сообразительной, практичной, преданной женой и матерью — и профессиональной шпионкой.

В течение 10 лет она передавала секреты своего мужа-политика теневой организации, на которую она работает: Черные голуби.

Когда ее тайного любовника Джейсона (Эндрю Коджи) убивают, ее шпионский мастер, загадочный Рид (Ланкашир), звонит старому другу Хелен Сэму (Уишоу), чтобы тот обеспечил ее безопасность.

сериал «Черные голуби»

"Черные голуби" — последнее яркое предложение Netflix UK, которое в этом году выпустило множество хитов, включая Baby Reindeer и The Gentlemen.

Сопродюсером сериала "Черные голуби" является Sister , чье предыдущее шоу Netflix, Kaos, было закрыто после одного сезона . Сопродюсером выступает компания Бартона Noisy Bear.

Исполнительными продюсерами сериала "Черные голуби" являются Найтли, Бартон, Джейн Фезерстоун и Крис Фрай. Режиссерами являются Алекс Габасси (The Crown) и Лиза Ганнинг (The Power). Продюсером сериала является Гарри Мандей.

Источник: deadline.

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