Netflix представил официальный трейлер, первый взгляд и дату премьеры шпионского сериала «Черные голуби» с Кирой Найтли и Беном Уишоу в главных роля.

Netflix наращивает популярность своего шпионского триллера сериала «Черные голуби» с Кирой Найтли и Беном Уишоу в главных ролях.

Стриминговый сервис представил трейлер и ряд изображений, рекламирующих шоу от Джо Бартона а также назвал дату премьеры сериала Черные голуби — 5 декабря.

Черные голуби, в котором также снимается Сара Ланкашир, разворачивается на фоне Лондона в Рождество. Он следует за Хелен Уэбб (Найтли), сообразительной, практичной, преданной женой и матерью — и профессиональной шпионкой.

В течение 10 лет она передавала секреты своего мужа-политика теневой организации, на которую она работает: Черные голуби.

Когда ее тайного любовника Джейсона (Эндрю Коджи) убивают, ее шпионский мастер, загадочный Рид (Ланкашир), звонит старому другу Хелен Сэму (Уишоу), чтобы тот обеспечил ее безопасность.

"Черные голуби" — последнее яркое предложение Netflix UK, которое в этом году выпустило множество хитов, включая Baby Reindeer и The Gentlemen.

Сопродюсером сериала "Черные голуби" является Sister , чье предыдущее шоу Netflix, Kaos, было закрыто после одного сезона . Сопродюсером выступает компания Бартона Noisy Bear.

Исполнительными продюсерами сериала "Черные голуби" являются Найтли, Бартон, Джейн Фезерстоун и Крис Фрай. Режиссерами являются Алекс Габасси (The Crown) и Лиза Ганнинг (The Power). Продюсером сериала является Гарри Мандей.

Источник: deadline.

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