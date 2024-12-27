С началом полномасштабной войны в Украине Путин сосредоточил все усилия на достижении победы, что привело к значительному ослаблению российской роли в Сирии.

В 2015 году Владимир Путин принял решение отправить войска в Сирию, помогая Башару Асаду удержать власть, однако это вмешательство имело не только военную цель.

Об этом в статье The Foreign Affairs заявил Александр Баунов, старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России. Он добавил, что Путин хотел помочь России избежать международной изоляции после аннексии Крыма в 2014 году, вернуть ей влияние на Ближнем Востоке, где она потеряла позиции после распада СССР, и создать Россию как мировое государство, способное поддержать своих союзников и остановить попытки свергнуть дружеские правительства. . Однако вмешательство в Сирии не принесло долгого успеха.

Эксперт отмечает, что с началом войны в Украине Путин сосредоточил все усилия на достижении победы, что привело к значительному ослаблению российской роли в Сирии. Падение режима Асада, на котором Россия так долго базировала свою политическую и военную стратегию, является ярким сигналом для других стран, ранее возлагавшихся на поддержку Москвы. Отсутствие решительных действий в Сирии демонстрирует ограниченную способность Кремля эффективно обеспечивать безопасность своих партнеров.

Это также подвергает сомнению возможность России защищать свои интересы за пределами Украины. Продолжительная война отвлекает Москву от глобальных амбиций, что в будущем может ослабить ее позиции на международной арене. Путин продолжает представлять себя глобальным лидером, но потеря одного из основных своих союзников на Ближнем Востоке подвергает сомнению его способность удерживать другие стратегические позиции, говорит Баунов.

Источник: foreignaffairs .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы