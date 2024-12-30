31 декабря по новому календарю церковь чтит память преподобной Мелании Римлянки, а также святых и праведных Иосифа Обручника.

Праздник 31 декабря по старому стилю - день памяти святителя Модеста, патриарха Иерусалимского.

В народе 31 декабря день называют Маланка, День Меланки, Щедрый вечер, Щедрая кутья, Васильев вечер.

31 декабря по традиции празднуется Новый год, на праздничный стол готовили щедрую кутью со сливочным маслом, молоком или сметаной, а также мясные блюда.

Считалось, чем больше блюд поставить на праздничный стол, тем богаче будет семья.

31 декабря (13 января по старому стилю) - день памяти святой Мелании Рымляныни.

По народным приметам 31 декабря не нужно давать и брать в долг, чтобы не ходить в долгах весь год, и по этой же причине не следует пересчитывать мелочь.

Нельзя отказывать щедривникам - можно отвадить от дома благополучи.

Что нельзя делать 31 декабря:

Не рекомендуется одалживать деньги даже самым близким людям, потому что останетесь в долгах.

Ругаться, ссориться и злословить нельзя, на Щедрый вечер в семье должна быть спокойная атмосфера.

Садиться за праздничный стол в грязной или старой одежде, потому что будет "нечистая" судьба.

Обижаться на кого-то нельзя, важно к этому дню нужно обязательно помириться.

Также нельзя выносить мусор, потому что вместе с ним выбросите свое счастье.

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