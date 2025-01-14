В целом средняя цена молока третьего сорта составила 18,63 грн/кг без НДС, что на 7 копеек больше месяца назад.

Цены на молоко-сырье в Украине стабилизируются за счет избытка молока на внутреннем рынке и снижения экспорта молочных продуктов в новогодние и рождественские праздники.

Такая ситуация, по словам аналитиков Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, поспособствовала снижению цены со стороны молокоперерабатывающих предприятий, что в свою очередь может привести к уменьшению закупочных цен в краткосрочной перспективе.

По состоянию на 25 декабря средняя закупочная цена молока экстра сорта составила 19,60 грн/кг без НДС, что на 20 копеек больше месяца назад. Цена варьируется от 18,50 до 20,50 грн/кг. Но по показателям по состоянию на 1 декабря, цена на экстра сорт снизилась на 10 копеек. Молоко высшего качества стоит в среднем 18,65 грн/кг, не изменившись за последний месяц. Цена молока первого сорта осталась на уровне 17,65 грн/кг.

В целом средняя цена молока третьего сорта составила 18,63 грн/кг без НДС, что на 7 копеек больше месяца назад.

Аналитики объясняют стабильность снижения цен спросом на молоко-сырье в Украину и уменьшение объемов экспорта молочных продуктов в праздничный период.

Из факторов, способствовавших снижению цены, стало решение Польши вывести на рынок 1 тысячу тонн сливочного масла из государственных резервов для стабилизации рынка.

Кроме того, сокращение потребительской способности населения из-за роста стоимости продуктов питания влияет на снижение спроса на молочную продукцию. Потребители с низким доходом все чаще заменяют молочные продукты на более дешевые альтернативы, например спреды.

Прогнозируется, что с начала 2025 года закупочные цены могут снизиться из-за роста излишков молока-сырья на рынке Украины.

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