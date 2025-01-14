Арендатор уже подала жалобу о злоупотреблении доверием и сейчас ищет альтернативное социальное жилье.

В северной Франции произошел инцидент, когда арендодатель, пытаясь заставить арендаторов уехать, без предупреждения снял двери и окна своего жилья в разгар зимы.

Как сообщил Oddity Central, женщина, арендующая дом с дочерью, была вынуждена бороться с холодом и неопределенностью после того, как 20 декабря бригада рабочих прибыла к ним и начала демонтировать окна и двери, якобы для их замены. Однако арендаторы утверждают, что старые окна и двери просто вывезли, оставив их без защиты от холода и возможного вторжения.

Женщина, мать маленького ребенка, рассказала TF1 Info, что после инцидента они пытались связаться с арендодателем, но безрезультатно. Поэтому, пытаясь защитить себя и своего ребенка, она забаррикадировала двери и окна картоном и провела все последующие дни дома, потому что, по ее словам, была слишком напугана, чтобы покинуть здание.

Владелец дома признал свою ответственность за эти действия, объяснив, что это был акт мести за неуплату аренды.

«Они не застраховали дом, хотя мы договорились, чтобы он это сделал. Она мне должна за пять месяцев аренды», — заявил он.

Французская ассоциация собственников жилья поддержала арендодателя по вопросу неуплаты, но отметила, что его методы были абсолютно незаконными. Арендатор уже подала жалобу о злоупотреблении доверием и сейчас ищет альтернативное социальное жилье.

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