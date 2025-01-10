Украинская певица Оля Полякова оказалась в центре обсуждений после своего яркого выступления на сцене «Музыкальной платформы».

Известная украинская певица Оля Полякова снова оказалась в центре внимания.

На этот раз причиной обсуждений стал ее недавний выход на сцену «Музыкальной платформы», где она исполнила свою новую песню «Женщина с интересным прошлым».

"Мои дорогие! Мое невероятное выступление на сцене «Музыкальная Платформа»!. Моя последняя новая прошлогодняя песня «Женщина с интересным прошлым» – история о силе, красоте и откровенности, живущих в каждой из нас!" - пишет Полякова под постом.

Однако вместо восхищения творчеством звезда столкнулась с вопросами о пластике, что вызвало бурную реакцию в сети.

Полякова не раз подчеркивала, что не делала серьезных пластических операций на лице. Однако вопросы о возможном увеличении груди продолжают преследовать певицу. Когда один из подписчиков затронул эту тему в комментариях, Полякова не сдержалась, неправильно поняла вопрос и резко ответила: «Я ничего не делала с лицом!».

Комментарий вызвал активное обсуждение, а поклонница попыталась сгладить ситуацию, пояснив, что речь шла о пластике тела и манере держаться на сцене, а не о внешности.

"Я не о вашем лице, Вы красавица. Я о пластике тела, манере держаться у микрофона о хореографии другими словами. Мне показалось похоже" - заметила поклонница.

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