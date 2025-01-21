Санина недавно покинула Украину, чтобы воссоединиться с мужем, музыкантом Валом Бебко, который выехал из страны.

Юлия Санина, известная украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss, оказалась в центре обсуждения в социальных сетях после публикации семейных фотографий из горнолыжного отпуска.

Вместо комплиментов публикация вызвала волну критики, связанную с поведением артистки и ее семьи во время войны.

Санина недавно покинула Украину, чтобы воссоединиться с мужем, музыкантом Валом Бебко, который выехал из страны еще в начале полномасштабного вторжения и не возвращался. До этого певица продолжала жить и работать в Украине, однако позже приняла решение уехать.

Вместе с девятилетним сыном Даниилом пара отправилась на отдых в горы. Юлия поделилась кадрами, где семья проводит время на лыжных трассах. На фото она показала, как сын уверенно катается на лыжах, а также моменты отдыха с мужем.

Кадры сопровождались лаконичной подписью: "Давно не виделись". Однако такая публикация вызвала возмущение у подписчиков. В комментариях многие обвинили певицу в неуважении к украинскому обществу, переживающему последствия войны.

Вот несколько комментариев пользователей:

"Общество травмировано, демонстрация роскошной жизни может только усугубить напряжение". "Ваш муж уклонист на лыжах, который свободно отдыхает за границей, пока другие не могут позволить себе подобного". "Вы рискуете карьерой в Украине, публикуя такие снимки". "Многие семьи разделены войной, а тут — лыжные курорты и счастливая семья за границей".

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