Клиентка "ПриватБанка" пожаловалась, что ей не удалось связаться с круглосуточной горячей линией "ПриватБанка" и это еще не все.

Украинка поделилась своей проблемой – ей не удалось дозвониться на круглосуточную линию "ПриватБанка" по номеру 3700 после того, как терминал принял деньги, но деньги так и не поступили на карточку.

Об этом клиентка ПриватБанка написала на сайте Минфин в разделе, где можно оставлять отзывы о работе банков.

Клиентка "ПриватБанка" пожаловалась на то, что ей не удалось связаться с круглосуточной горячей линией "ПриватБанка" по номеру 3700 после того, как терминал принял ее деньги, но деньги так и не поступили на карточку. Клиентка ПриватБанка отметила в жалобе, что можно звонить день или два — никто так и не перезванивает.

По ее словам, чат-боты "ПриватБанка" у Telegram и Viber оказались неэффективными, а в сервисе "Приват24" отвечал только автоответчик.

"Человек остается один на один со своей проблемой. Это очень тревожно, на самом деле. А я еще выбрала себе этот банк среди других. Разве так должно быть в цивилизованном финансовом учреждении? Есть какой-то контроль работы службы поддержки? Есть какие-то стандарты обслуживания своих клиентов, которые банк должен соблюдать? Государственный — это не значит эти совдеповские методы обслуживания? - Поделилась своим возмущением клиентка "ПриватБанка".

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