Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Смоленский завод обеспечивает капитальный ремонт и техническое обслуживание авиационной техники.

Как сообщил Коваленко, это позволяет рф сохранять боеспособность устаревших самолетов.

«Завод тесно связан с другими предприятиями оборонного комплекса РФ, поставляя компоненты или участвуя в кооперации для создания современных авиационных систем», — добавил руководитель ЦПД в Telegram-канале.

Коваленко сообщил, что удары по такому заводу разрушают способность врага поддерживать авиацию в боеспособности.

Ранее сообщалось, что 20 января, в городе Лиски Воронежской области и в Ростовской области гремели взрывы.

Местные Telegram-каналы сообщали, что города были атакованы неизвестными БПЛА. Нефтебазу Роснефти в Лесках Воронежской области во второй раз атаковали БПЛА.

На предприятии хранилось топливо, которое оккупанты использовали, в том числе, для обеспечения потребностей вражеской армии.

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