В Германии призывают заниматься подготовкой большего количества мест для украинских беженцев, сообщает Politeka.net.

Как пишет издание Welt, Андреас Брайтнер, директор Ассоциации северогерманских жилищных компаний (VNW), пояснил, что из-за изменений в политике США, когда было объявлено о прекращении военной помощи Украине, возрастает риск, что многие украинцы отправятся в Германию, в частности на северные земли, как это происходило три года назад.

"Я предполагаю, что многие украинцы приедут на север Германии, как это было три года назад, еще и потому, что многие их соотечественники уже живут здесь", - отметил Андреас Брайтнер.

Для того, чтобы принять большое количество беженцев, власти в регионах Мекленбург-Передняя Померания и Гамбург призывают жилые компании строить новые квартиры быстрее, а также подготовить социальную инфраструктуру, в том числе школы и детские сады, что является важным аспектом интеграции новоприбывших.

В издании напомнили, что после трех лет после полномасштабного вторжения России в Украину США временно остановили военную помощь Киеву. Поэтому Украина находится в тяжелом положении.

"Президент Дональд Трамп хочет достичь мирного соглашения, согласно заявлению Белого дома. Поэтому помощь будет приостановлена ​​и пересмотрена в дальнейшем сообщении", - подытожили в статье.

Источник: welt .

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