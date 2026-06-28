Механізм нарахування грошової допомоги у Чернігівській області для пенсіонерів та інщих українців чітко визначений на рівні уряду.

У Чернігівська область виплата грошової допомоги у 1500 грн для пенсіонерів та інших отримувачів соціальних виплат здійснюється за індивідуальним принципом, пише Politeka.net.

Загальна сума може суттєво зростати залежно від кількості осіб, які мають право на виплату. Чим більше членів сім’ї отримують соціальні виплати, тим більшою буде сукупна фінансова підтримка.

Як пояснюють у Пенсійний фонд України, механізм нарахування цієї грошової допомоги у Чернігівській області чітко визначений на рівні уряду. Йдеться про Постанова Кабінету Міністрів України №341 від 18 березня 2026 року, яка регламентує порядок виплат, встановлює критерії та окреслює коло отримувачів квітневої доплати.

Згідно з документом, право на допомогу мають пенсіонери та інші громадян, які отримують пенсійні або інші державні соціальні виплати.

Водночас передбачено низку обмежень. Зокрема, доплата не нараховується особам, які не досягли 60-річного віку, а також тим, чий рівень щомісячних доходів перевищує встановлений поріг — десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, тобто 25 950 гривень.

Якщо розмір пенсії або соцвиплати перевищує цей показник, виплата у 1500 гривень не здійснюється. Однак навіть у цьому правилі є винятки.

Обмеження не поширюються на окремі категорії громадян віком понад 60 років — зокрема, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, учасників бойових дій, які захищали Україну з 2014 року, а також членів родин загиблих, померлих чи зниклих безвісти військовослужбовців.

Окремий акцент у постанові зроблено на соціально вразливих категоріях населення. Малозабезпечені та багатодітні родини, а також внутрішньо переміщені особи, які отримують підтримку на проживання, також включені до переліку отримувачів цієї виплати. При цьому порядок надання базових соціальних виплат для них визначається іншими нормативними актами.

Механізм нарахування є прозорим і зрозумілим: сума допомоги збільшується пропорційно кількості отримувачів у родині.

Якщо соціальні виплати оформлені на двох осіб — сім’я отримає 3000 гривень, якщо на трьох — 4500 гривень. Таким чином, держава застосовує індивідуальний підхід, що дозволяє більш точно врахувати потреби кожного домогосподарства та забезпечити адресну підтримку тим, хто її найбільше потребує.

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