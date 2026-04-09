Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області передбачені для частини українців літнього віку, які відповідають певним критеріям, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Однією з найпоширеніших форм підтримки для літніх людей є вікова надбавка.

Вона призначається громадянам, які досягли 70-річного віку, а її розмір залежить від вікової категорії. Зокрема, особи віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 грн щомісяця, від 75 до 79 років — 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень. Водночас ці виплати надаються лише за умови, що загальний розмір пенсії разом з усіма надбавками не перевищує 10 340,35 грн. Незважаючи на проведення індексації, розміри цих доплат залишаються фіксованими.

Окремо передбачена ще одна суттєва доплата для пенсіонерів віком від 80 років — щомісячна виплата у розмірі 1038 гривень.

Проте доплата у Чернігівській області не призначається автоматично і доступна не всім. Щоб отримати цю надбавку, необхідно відповідати кільком обов’язковим критеріям. Насамперед ідеться про людей, які проживають самостійно та не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати, незалежно від того, де ці родичі перебувають — в Україні чи за кордоном.

Ще однією важливою умовою є наявність підтвердженої потреби у постійному сторонньому догляді. Це підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії, який засвідчує, що через стан здоров’я людина не може самостійно себе обслуговувати та потребує допомоги.

Пенсіонери можуть отримувати додаткові кошти за понаднормовий страховий стаж.

Такі виплати нараховуються за кожен повний рік роботи понад встановлену норму. Розмір цієї доплати становить 1 відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, за кожен додатковий рік.

Водночас існує обмеження: навіть за тривалий понаднормовий стаж загальна сума підвищення зазвичай не перевищує приблизно 500 гривень на місяць.

