Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області надається Mercy Corps у партнерстві з Фондом Говарда Баффета та місцевими організаціями, повідомляє Politeka.

Програма охоплює літніх людей, домогосподарства, фермерів і внутрішньо переміщених осіб, які постраждали через війну.

Учасники отримують грошові виплати, продуктові та побутові набори, гігієнічні комплекти, а також підтримку для відновлення сільськогосподарської діяльності. Допомогу надають у безпечних районах, де ведення господарства не загрожує життю.

На місцевому рівні реалізацію програми підтримують Благодійний фонд «ПІДТРИМКА АГРО», ГО «Всеукраїнська Аграрна Рада» та інші організації з досвідом допомоги фермерським ініціативам.

Програма включає кілька напрямків:

Домогосподарства та дрібні фермери — підтримка для відновлення господарства.

— підтримка для відновлення господарства. Малий та середній агробізнес — допомога підприємствам, важливим для громади.

— допомога підприємствам, важливим для громади. Установи аграрного сектору — розвиток мікро-, малого та середнього бізнесу.

— розвиток мікро-, малого та середнього бізнесу. Жінки-фермерки — навчання, консультації та підтримка у веденні господарства або бізнесу.

Фахівці радять уважно ознайомитися з вимогами та підготувати необхідні документи перед подачею заявки. Це дозволяє не лише покрити базові потреби літніх людей, а й стимулює економічну активність у сільських громадах.

Отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області можуть усі, хто відповідає критеріям і подає документи вчасно. Експерти радять регулярно перевіряти оновлення програми, щоб не пропустити нові можливості та доступні види підтримки.

Детальнішу інформацію можна отримати у місцевих офісах Mercy Corps або через партнерські організації, які координують доставку допомоги. Програма продовжує розширювати охоплення, щоб забезпечити підтримку всім потребуючим у регіоні.

