Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі допомагають забезпечити базові потреби громадян харчами тривалого зберігання, повідомляє Politeka.

Місцева влада та волонтери організовують роздачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі.

Організатори зазначають, що мешканцям необхідно самостійно відстежувати офіційні сайти та сторінки у соціальних мережах, щоб вчасно дізнатися про початок реєстрації та точні умови участі.

Наразі у місті діє кілька великих пунктів, де надають допомогу. Зокрема, функціонує Гуманітарний штаб, який є державною ініціативою та надає підтримку усім верствам населення.

Звернутися до нього можна у різні дні тижня, оскільки хаби відкриті з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00.

Для зручності містян та переселенців пункти штабу розподілені по районах. В Олександрівському районі підтримку видають у КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР на вулиці Гоголя, будинок 60.

У Заводському районі пункт розташований на вулиці Ринковій, будинок 2, а у Вознесенівському - на вулиці Незалежної України, будинок 55.

Для мешканців Дніпровського району хаб діє у БК «Енергетиків» на бульварі Вінтера, будинок 16. У Хортицькому районі видача проходить на вулиці Запорізького козацтва, будинок 17а.

Комунарський районний центр молоді приймає громадян на вулиці Ситова, будинок 17а. У Шевченківському районі пункт розгорнули у приміщенні магазину «Престиж» на проспекті Моторобудівників, будинок 32.

Отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі в даному штабі можуть діти, жінки, люди з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені родини.

Паралельно у місті працює Благодійний фонд «Карітас», який надає не лише продовольство, а й психологічну підтримку людям, постраждалим від війни.

Джерело: ukrainian.city

