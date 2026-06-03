Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі пропонують у вигляді приватних домоволодінь та квартир, де власники й переселенці домовляються про спільне проживання на індивідуальних умовах, свідчать актуальні оголошення.

У селі Вільнокур’янівське Вільнянського району власник пропонує окрему кімнату в будинку для жінки, яка опинилася у складній ситуації або має статус ВПО. Житло розраховане на тривале проживання без орендної плати, однак передбачена допомога по побуту. Будинок розташований за 30 кілометрів від Запоріжжя, має пічне опалення, генератор, інтернет, побутову техніку та базові умови для життя. Окремо зазначається наявність присадибної території, доступ до води та транспортне сполучення з містом.

Ще одна пропозиція зафіксована безпосередньо в Запоріжжі на вулиці Героїв Крут. Тут родина з двома дітьми та людиною з інвалідністю шукає житло на довгостроковий період. Умови передбачають утримання порядку та оплату комунальних послуг. Окремо наголошується на потребі у базових зручностях, зокрема водопостачанні та внутрішньому санвузлі.

Також у місті є запит на будинок або квартиру для сім’ї з дітьми, домашніми тваринами та людиною на інвалідному візку. Пошукачі гарантують підтримання чистоти та стабільне проживання без затримок у побутових домовленостях.

Подібні оголошення показують, що Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі формується переважно через приватні ініціативи, де умови проживання визначаються безпосередньо між власниками та мешканцями.

Фахівці зазначають, що такі варіанти тимчасового розміщення залишаються важливим ресурсом для родин, які втратили власне житло через війну і потребують швидкого рішення щодо переїзду.

Джерело: Допомагай

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