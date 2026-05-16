Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області залишаються адресним видом соціальної підтримки для громадян, які потребують додаткової допомоги та догляду.

Доплати для пенсіонерів в Запорізькій області у 2026 році передбачають окрему щомісячну надбавку для громадян віком від 80 років, розмір якої може перевищувати тисячу гривень, повідомляє Politeka.

Йдеться про спеціальну соціальну виплату, яку нараховують людям, що відповідають кільком встановленим критеріям. Сума допомоги становить 1038 гривень на місяць.

У Пенсійному фонді пояснюють: основною умовою є проживання людини на самоті. Також враховується відсутність працездатних родичів, які повинні забезпечувати догляд або матеріальну підтримку.

Окремою вимогою залишається потреба у постійному сторонньому догляді. Для цього пенсіонер має пройти медичний огляд у сімейного лікаря. Після цього документи передають на розгляд лікарсько-консультативної комісії.

Розмір надбавки визначають на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень, а виплата дорівнює 40% від зазначеної суми.

Для оформлення допомоги необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. До пакета документів додають паспорт, ідентифікаційний код та медичний висновок щодо необхідності постійного догляду.

У разі відсутності такого підтвердження кошти не нараховують навіть після досягнення відповідного віку. Саме тому рішення залежить не лише від років, а й від стану здоров’я людини.

Фахівці додають, що механізм нарахування таких виплат можуть переглядати залежно від змін у соціальній політиці та бюджетних можливостей держави.

