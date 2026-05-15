Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується на тлі нерівномірної цінової динаміки в базових категоріях харчових товарів, де за останній місяць помітно зросли показники у молочному сегменті та бакалії, передає Politeka.

Найвідчутніші зміни спостерігаються у сметані. Продукт «Простонаше» 20% жирності (340 г) нині коштує в середньому 71 гривню, тоді як у квітні його ціна трималася біля рівня 63 гривень. У роздрібних мережах різниця залежно від магазину сягає понад 10 гривень, що свідчить про нестабільність постачання та різні націнки ритейлу.

У сегменті круп також зафіксовано суттєве зростання. Гречка подорожчала до 81,80 гривні за кілограм проти приблизно 69 гривень місяцем раніше. В окремих торгових точках вартість наближається до 100 гривень, що формує додатковий тиск на споживчий кошик домогосподарств.

Додаткову увагу аналітиків привертає сегмент молочних вершків. «Простонаше» 10% (200 мл) наразі коштує в середньому 40,14 гривні. Коливання протягом місяця залишаються незначними, однак загальний тренд демонструє поступове зростання собівартості виробництва.

Економічні фактори, які впливають на ринок, залишаються комплексними. Серед основних причин — підвищення витрат на логістику, енергоресурси, пакування та закупівлю сировини. Додатково на формування цін впливають сезонні коливання попиту та нерівномірність поставок між регіонами.

Фахівці наголошують, що Подорожчання продуктів у Запоріжжі є частиною загальнонаціонального процесу, де поступове підвищення вартості охоплює одразу кілька базових груп товарів, формуючи довготривалу інфляційну тенденцію.

За прогнозами ринку, найближчими місяцями можливе часткове вирівнювання цін у разі збільшення пропозиції від внутрішніх виробників, однак швидкого зниження вартості ключових продуктів експерти не очікують.

