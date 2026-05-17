Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області формується не лише через державні програми, а й завдяки участі місцевих мешканців.

Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області продовжує надаватися завдяки приватним ініціативам, комунальним об’єктам і тимчасовим пунктам розміщення, повідомляє Politeka.

У регіоні для внутрішньо переміщених осіб доступні різні варіанти проживання: кімнати в приватних будинках, місця у гуртожитках, модульних містечках та шелтерах. Формат залежить від конкретної адреси, домовленостей із власниками або адміністраціями установ.

У Вільнянському районі, в селі Вільнокур’янівське, пропонують окрему кімнату для жінки, яка опинилася у складній життєвій ситуації. Об’єкт розташований приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя. У помешканні є інтернет, генератор, побутова техніка та пічне опалення, однак частина зручностей винесена на подвір’я. Від мешканки очікують участі в господарських справах і дотримання встановлених правил.

У самому місті продовжує діяти система розселення для переселенців. На початок 2026 року доступними залишаються понад тисяча місць у комунальних закладах, благодійних центрах, гуртожитках і модульних комплексах.

Експерти зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області формується не лише через державні програми, а й завдяки участі місцевих мешканців, які надають допомогу людям, що втратили домівки через війну.

Для оформлення поселення необхідно звернутися до відповідних установ і підготувати базовий пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код та довідку переселенця. Після погодження умов укладається договір із можливістю подальшого продовження проживання.

Фахівці радять заздалегідь уточнювати побутові умови, правила перебування та можливі витрати, щоб уникнути непорозумінь під час заселення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.

Також Politeka повідомляла, З 'явилася життєво важлива гуманітарна допомога: яку підтримку обіцяють пенсіонерам в Запорізькій області

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.