Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області стала доступною завдяки реалізації благодійної ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», повідомляє Politeka.

Цю програму гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Запорізькій області впроваджує благодійна організація Карітас.

Основна мета роботи фахівців полягає у проведенні ремонтних робіт у житлових приміщеннях, які зазнали часткових руйнувань.

Як вказано на офіційному сайті організації, проєкт спрямований на ліквідацію найбільш критичних пошкоджень у житловому секторі.

Благодійники допомагають замінити вибиті вікна та двері, відремонтувати дахи, а також відновити стельові конструкції.

Додатково передбачено локальне відновлення пошкоджених електромереж і систем водопостачання.

Окремим важливим напрямком є покращення житлових умов для внутрішньо переміщених осіб, які втратили власні домівки через війну.

Подати заявку на участь у програмі можуть мешканці, чиє нерухоме майно було пошкоджене після 24 лютого 2022 року. Важливою умовою є розташування житла на відстані понад 20 кілометрів від лінії бойових дій.

Звернення до організації може подати виключно офіційний власник приміщення, який має підтверджене право власності на об’єкт.

Наразі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запорізькій області передбачає два можливі формати підтримки для громадян.

Перший варіант полягає у наданні грошового гранту для самостійного проведення всіх необхідних робіт. Другий формат передбачає безпосередню організацію відновлювального процесу із залученням підрядних будівельних компаній.

При цьому діє суворе правило, згідно з яким учасники програми не повинні отримувати аналогічну підтримку від інших фондів або державних структур на момент подачі документів.

