Пасажирам рекомендують уважно стежити за новим графіком руху поїздів в Одеській області та завчасно перевіряти інформацію про час відправлення і прибуття.

В Одеській області вводять новий графік руху приміських поїздів через проведення планових робіт на об'єктах залізничної інфраструктури, повідомляє Politeka.net.

У компанії пояснюють, що коригування розкладу пов'язане з виконанням ремонтних і технічних робіт на окремих ділянках колії. Такі заходи спрямовані на оновлення залізничної інфраструктури, перевірку справності обладнання та підвищення рівня безпеки перевезень. Завдяки цьому залізничники планують забезпечити більш надійне та стабільне курсування поїздів у майбутньому.

Зокрема, з 7 по 12 червня 2026 року діятиме змінений графік руху приміського поїзда №6252 сполученням Одеса-Головна — Вапнярка. Відправлення зі станції Одеса-Головна здійснюватиметься о 08:24, а прибуття до Вапнярки — о 15:03. На маршруті поїзд курсуватиме через низку станцій та зупинних пунктів, серед яких Усатове, Дачне, Вигода, Роздільна, Іванівка, Затишшя, Подільськ, Кодима, Крижопіль та інші.

Пасажирам рекомендують уважно стежити за новим графіком руху поїздів в Одеській області та завчасно перевіряти інформацію про час відправлення і прибуття поїздів перед поїздкою. Це дозволить уникнути непередбачених затримок та правильно спланувати маршрут.

Також у період з 8 по 11 червня тимчасові зміни торкнуться приміського поїзда №6254 Одеса-Головна — Подільськ. Відправлення з Одеси заплановане на 10:31, а прибуття до Подільська — о 14:41. Оновлений графік передбачає коригування часу проходження окремих станцій та зупинок на маршруті.

Крім того, змінений розклад у зазначені дні діятиме й для приміського поїзда №6257 сполученням Подільськ — Одеса-Головна. В «Укрзалізниці» повідомили, що до станції Іванівка поїзд курсуватиме за звичним графіком, а надалі рухатиметься за оновленим розкладом. Прибуття до станції Одеса-Головна заплановане на 15:30.

Джерело: Укрзалізниця - Південно-Західна залізниця.

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