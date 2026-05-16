Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області призначається як щомісячна доплата до основної пенсії для осіб, які досягли поважного віку та проживають самостійно, повідомляє Politeka.

Багато жителів регіону навіть не здогадуються, що мають право на додаткові кошти від держави.

Проте варто врахувати, що така грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області не нараховується автоматично після досягнення певного віку.

Для отримання необхідно особисто звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду України із відповідною заявою.

Цей вид підтримки спрямований на те, щоб полегшити фінансове становище людей, які не мають змоги самостійно піклуватися про себе.

Важливим аспектом є те, що грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області надається лише тим громадянам, які отримують пенсію за віком.

Якщо людина отримує інший вид пенсійного забезпечення, наприклад по інвалідності, ця конкретна надбавка на неї не поширюватиметься.

Сума виплати наразі становить 1038 гривень щомісяця. Окремо слід згадати про вікові компенсації, які діють для ширшого кола осіб.

Громадяни, яким виповнилося 70 років і більше, отримують щомісячні доплати, які встановлюються без особистого звернення.

При досягненні 70 років до пенсії додають 300 гривень, після 75 років ця сума зростає до 456 гривень, а після 80 років складає 570 гривень.

Головною умовою для цих виплат є те, що загальний розмір пенсії громадянина не повинен перевищувати 10 340 гривень.

Ці надбавки не додаються одна до одної, а лише збільшуються до встановленого рівня при переході у наступну вікову категорію.

Джерело

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Одеській області: що відбувається на ринку.

Також Politeka повідомляла, Робота із зарплатою в понад 27 тисяч гривень: де пенсіонерам шукати вакансії в Одесі.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Одеській області: що потрібно зробити щоб отримувати надбавку кожного місяця.