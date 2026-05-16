Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області призвело до комплексного перегляду витрат домогосподарств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області зафіксовано у Чорноморську, де з 1 травня оновили розрахунки для низки житлово-комунальних напрямків, повідомляє Politeka.

У місті переглянули плату за утримання будинків: показник зріс орієнтовно на 40% і тепер становить 10,52 грн за один квадратний метр щомісяця. Також відкоригували вартість вивезення побутових відходів — нарахування збільшилися на 36%, досягнувши 43,85 грн з однієї особи.

Комунальні служби пояснюють зміни переглядом витрат на утримання інфраструктури, оплату праці персоналу та обслуговування техніки. Частина раніше діючих пільгових умов більше не застосовується, що додатково вплинуло на підсумкові суми у платіжках.

Найбільше коригування відчують домогосподарства з електроопаленням, тоді як інші категорії споживачів матимуть менш різке збільшення витрат. На загальнодержавному рівні тариф на електроенергію залишається незмінним — 4,32 грн за кВт-год, без нових рішень щодо перегляду вартості після завершення попереднього регулювання.

Для домогосподарств, які раніше користувалися зимовою пільгою 2,64 грн за перші 2000 кВт-год, із травня діє стандартна система нарахувань через завершення опалювального сезону та відсутність сезонних знижок.

Газовий сегмент поки без змін: «Нафтогаз» продовжив дію тарифного плану «Фіксований», тож до квітня 2027 року ціна становить 7,96 грн за кубометр для чинних клієнтів із автоматичною пролонгацією договорів.

Окремі коригування відбулися й у водопостачанні: у Кілійській громаді оновили розцінки через зростання витрат на енергоносії та матеріали, де вода подорожчала до 63,41 грн за кубометр, а водовідведення — до 57,65 грн.

