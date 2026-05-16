У межах програми передбачено гуманітарну допомогу в Одесі та області для пенсіонерів при дотриманні певних умов.

В Одесі та області продовжується реалізація гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших категорій населення від Карітас, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті благодійного фонду Карітас.

У межах проєкту “Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV” жителям регіону допомагають відновлювати оселі, пошкоджені внаслідок бойових дій. Ініціатива спрямована на підтримку родин, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах та не мають достатньо коштів для самостійного ремонту житла.

У межах програми передбачено гуманітарну допомогу в Одесі власникам будинків і квартир, які зазнали незначних або середніх пошкоджень після обстрілів та інших наслідків російської агресії. Зокрема, йдеться про ремонт дахів, заміну вибитих вікон і дверей, а також відновлення пошкоджених чи обвалених підвісних стель.

Організатори зазначають, що підтримка може надаватися у двох форматах. Частина домогосподарств отримає допомогу у вигляді проведення ремонтних робіт силами підрядних організацій. Іншим родинам можуть надати грошові гранти, які дозволять самостійно організувати відновлення житла.

Подати заявку на участь у програмі можуть домогосподарства, чиє житло було пошкоджене після 24 лютого 2022 року внаслідок бойових дій. Водночас допомога орієнтована насамперед на тих громадян, які не мають можливості скористатися державною програмою «єВідновлення» або вже не можуть отримати компенсацію через інші обставини.

Окремо наголошується, що претендувати на підтримку можуть лише ті родини, які раніше не отримували допомогу на ремонт свого житла від держави чи інших гуманітарних організацій.

Важливою умовою участі у програмі є також належність хоча б до однієї категорії вразливості. Серед них — люди з інвалідністю, особи з тяжкими хронічними захворюваннями, одинокі матері чи батьки, які самостійно виховують дітей, вагітні жінки та матері-годувальниці, багатодітні родини, сім’ї з усиновленими дітьми або дітьми під опікою.

Особливу увагу в межах проєкту приділяють пенсіонерам, які залишилися без підтримки рідних та потребують допомоги для відновлення безпечних умов проживання.

Крім того, підтримку можуть отримати домогосподарства, які втратили основне джерело доходу або мають низький рівень прибутку — менше ніж 6300 гривень на одну особу щомісяця.

