В "Укрзалізниці" пасажирів попереджають про новий графік руху поїздів в Одеській області.

Новий графік руху поїздів в Одеській області вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" через ремонтні роботи на залізниці, повідомляє видання Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Тривають масштабні ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі, через що пасажирів попереджають про новий графік руху поїздів в Одеській області. Найближчими тижнями коригування торкнуться низки рейсів у напрямку Одеси, Роздільної, Подільська та Вапнярки.

В «Укрзалізниці» пояснюють, що оновлення колій та технічне обслуговування інфраструктури необхідні для забезпечення безпеки проїзду, стабільної роботи залізничного транспорту та покращення якості перевезень. У зв’язку з цим окремі приміські поїзди курсуватимуть за тимчасово зміненим графіком. Пасажирам рекомендують заздалегідь перевіряти актуальний графік руху приміських поїздів та можливі зміни маршрутів перед поїздкою, аби уникнути незручностей і вчасно скоригувати свої плани.

Зокрема, у період з 24 травня по 3 червня зміниться розклад приміського поїзда №6205 сполученням Роздільна-1 — Одеса. Відправлення рейсу заплановане на 18:21 натомість звичних 18:08, а прибуття до Одеси очікується о 20:01 замість 19:48.

Тимчасові коригування також стосуватимуться поїзда №6255 Вапнярка — Одеса-Головна. До станції Іванівка рейс курсуватиме без змін, однак далі графік буде скориговано. Зі станції Іванівка поїзд вирушатиме о 11:32 замість 11:42, зі станції Мигаєве — о 12:05 замість 12:10, а зі станції Роздільна-Сортувальна — о 12:28 замість 12:33.

Крім того, з 25 травня по 6 червня зміниться час відправлення приміського поїзда №6252 Одеса-Головна — Вапнярка. У зазначений період рейс відправлятиметься о 08:10 замість 08:30.

