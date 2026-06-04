Пассажирам рекомендуют внимательно следить за новым графиком движения поездов в Одесской области и заранее проверять информацию о времени отправления и прибытия.

В Одесской области вводится новый график движения пригородных поездов из-за проведения плановых работ на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщает Politeka.net.

В компании объясняют, что корректировка расписания связана с выполнением ремонтных и технических работ на отдельных участках пути. Такие мероприятия направлены на обновление железнодорожной инфраструктуры, проверку исправности оборудования и повышение безопасности перевозок. Благодаря этому железнодорожники планируют обеспечить более надежную и стабильную курсировку поездов в будущем.

В частности, с 7 по 12 июня 2026 года будет действовать измененный график движения пригородного экспресса №6252 сообщением Одесса-Главная — Вапнярка. Отправление со станции Одесса-Главная будет осуществляться в 08:24, а прибытие в Вапнярку - в 15:03. На маршруте он будет курсировать через ряд станций и остановочных пунктов, среди которых Усатово, Дачное, Выгода, Раздельная, Ивановка, Затишье, Подольск, Кодыма, Крыжополь и другие.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за новым графиком движения экспресса в Одесской области и заранее проверять информацию о времени отправления и прибытия поездов перед поездкой. Это позволит избежать непредвиденных задержек и правильно спланировать маршрут.

Также в период с 8 по 11 июня временные изменения коснутся пригородного экспресса №6254 Одесса-Главная - Подольск. Отправление из Одессы запланировано на 10:31, а прибытие в Подольск - в 14:41. Обновленный график предполагает корректировку времени прохождения отдельных станций и остановок на маршруте.

Кроме того, измененное расписание в указанные дни будет действовать и для пригородного поезда №6257 сообщением Подольск - Одесса-Главная. В «Укрзализныце» сообщили, что до станции Ивановка поезд будет курсировать по привычному графику, а в дальнейшем будет двигаться по обновленному расписанию. Прибытие на станцию ​​Одесса-Главная запланировано на 15:30.

Источник: Укрзализныця – Юго-Западная железная дорога.

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