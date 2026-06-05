Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі пропонують у форматі приватних квартир і домоволодінь, де власники разом із переселенцями узгоджують умови спільного проживання, свідчать актуальні оголошення, передає Politeka

У регіоні продовжує розвиватися практика адресного поселення, коли житло надається без стандартної орендної плати, але з обов’язками щодо побутової взаємодії або участі в догляді за домогосподарством. Формати різняться залежно від населеного пункту та можливостей сторін.

У селі Вільнокур’янівське Вільнянського району власник пропонує окрему кімнату в приватному будинку для жінки, яка має статус ВПО або перебуває у складних життєвих умовах. Проживання розраховане на тривалий період без орендних платежів, однак передбачає допомогу у щоденних побутових процесах. Будинок розташований приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя, оснащений пічним опаленням, генератором, інтернетом, побутовою технікою та базовими умовами для проживання. Додатково є присадибна ділянка, доступ до води та регулярне транспортне сполучення з містом.

Інша пропозиція зафіксована безпосередньо у Запоріжжі, на вулиці Героїв Крут. Тут родина з двома дітьми та особою з інвалідністю шукає довгострокове житло. Умови передбачають підтримання порядку в помешканні та оплату комунальних послуг. Серед ключових вимог — наявність водопостачання та внутрішнього санвузла, що забезпечує базовий рівень комфорту.

Також у місті є запит від сім’ї з дітьми, домашніми тваринами та людиною на інвалідному візку щодо оренди будинку або квартири. Учасники оголошення зазначають готовність до стабільного проживання та дотримання домовленостей щодо чистоти й побуту.

У цьому контексті Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається переважно результатом приватних ініціатив, де умови визначаються індивідуально між власниками житла та переселенцями.

Фахівці підкреслюють, що такі варіанти розміщення залишаються одним із швидких способів вирішення житлових потреб для людей, які були змушені залишити власні домівки через війну.

Джерело: Допомагай

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