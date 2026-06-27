Експерти очікують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області залишатиметься чутливим питанням для населення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області привернуло значну увагу жителів після перегляду вартості водопостачання та водовідведення у Кривому Розі, повідомляє Politeka.

Із початку червня для містян почали діяти оновлені розцінки на окремі житлово-комунальні сервіси. Водночас ціна електроенергії для населення залишилася на попередньому рівні — 4,32 гривні за кіловат-годину. Такий показник зберігатиметься щонайменше до кінця жовтня 2026 року.

Не змінилася й вартість природного газу для клієнтів компанії «Нафтогаз». Кубометр ресурсу коштує 7,96 гривні, а фіксована пропозиція діятиме до завершення квітня 2027-го.

Найсуттєвіші коригування торкнулися водної сфери. Саме Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області найбільше відчули родини, які користуються централізованим водопостачанням.

Згідно з новими розрахунками, один кубометр води коштує 78,47 гривні. Із цієї суми 45,66 гривні становить водопостачання, ще 32,81 гривні — водовідведення.

Для порівняння, раніше загальна вартість складала 31,37 гривні. Таким чином, показник зріс більш ніж удвічі.

Раніше підприємство «Кривбасводоканал» пропонувало встановити ще вищий рівень — 81,44 гривні за кубометр із оновленою структурою нарахувань.

Нововведення викликали жваве обговорення серед населення. До профільних служб надходили звернення, а питання неодноразово піднімалося під час відкритих дискусій.

Попри суспільний резонанс, ухвалені розцінки вже набули чинності. Домогосподарства отримують платіжки з урахуванням оновлених показників.

Фахівці зазначають, що подальша ситуація залежатиме від економічних факторів, витрат підприємств галузі та майбутніх рішень регуляторів.

Експерти очікують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області залишатиметься чутливим питанням для населення.

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