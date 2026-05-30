Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області можуть запровадити у Кривому Розі вже з 1 червня 2026 року після розгляду нових розрахунків вартості водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.net.

Відповідний пакет матеріалів до виконавчого комітету передало комунальне підприємство «Кривбасводоканал». Наразі пропозиція проходить процедури погодження.

За попередніми даними, сукупна ціна одного кубометра разом із водовідведенням може становити близько 81 гривні. Порівняно з чинними показниками це означатиме збільшення майже у 2,6 раза.

У підприємстві пояснюють необхідність перегляду економічними причинами. Насамперед фінансування потрібне для утримання насосних станцій, очисних комплексів та мереж, які забезпечують безперервне постачання ресурсу споживачам.

Однією з найбільших статей витрат залишається електроенергія. Фахівці нагадують, що чинні розцінки затвердили ще наприкінці 2021 року, тоді як вартість енергоресурсів за цей період суттєво змінилася.

На цьому тлі підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області розглядають як частину загального процесу адаптації житлово-комунальної сфери до нових економічних умов.

У «Кривбасводоканалі» зазначають, що теперішній рівень надходжень уже не дозволяє повністю покривати витрати на очищення, транспортування та подачу води. Через це підтримувати стабільне функціонування інфраструктури стає дедалі складніше.

Остаточне рішення щодо запровадження оновлених ставок ухвалять після завершення розгляду поданих матеріалів і проходження всіх передбачених законодавством процедур.

Джерело: dmkd

