Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються виключно через офіційне звернення до управління соціального захисту.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують видавати відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, що регулює підтримку для мешканців місць тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Інформацію про програму оприлюднив Департамент соціальної політики. Йдеться про гуманітарні набори харчування для людей, які через війну опинилися в складних умовах і проживають у МТКП.

Отримати пакунки можуть внутрішньо переміщені громадяни з визначених груп. Серед них — люди літнього віку, особи з інвалідністю, батьки з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітніх або недієздатних осіб. Окремо до переліку входять діти віком від 3 до 18 років.

Додатково передбачена підтримка для тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах і користується послугами міського центру соціальних служб. Також одноразову видачу можуть отримати нові заявники, які вперше звертаються до управління соцзахисту та проживають у місцях компактного розміщення.

До складу гуманітарних пакетів входять продукти тривалого зберігання: м’ясні та рибні консерви, паштет, готові страви, чай, кава, цукор, макаронні вироби швидкого приготування, галети, а також солодкі додатки — мед і джем.

Окремо зазначено, що Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надаються виключно через офіційне звернення до управління соціального захисту за місцем перебування та реєстрації.

Таким чином місто продовжує системну підтримку людей, які вимушено залишили свої домівки та потребують базового забезпечення.

