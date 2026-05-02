Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області триває, повідомляє Politeka.

На початку травня в регіоні зафіксували зростання цін на низку базових товарів, зокрема гречку, молоко та маргарин.

Найпомітніше за місяць подорожчала гречана крупа. Середня вартість кілограма станом на 1 травня досягла 75,05 гривні. Для порівняння, на початку квітня цей показник становив 61 гривню. Отже, приріст склав 14,05 гривні, або понад 23%.

У різних торговельних мережах ціни суттєво відрізняються. Найнижчу вартість наразі пропонує Auchan — 54,90 гривні за кілограм. У Metro гречка коштує 73,50 гривні, у Novus — 75,29 гривні. Найвищий цінник зафіксовано в Megamarket, де продукт продають за 96,50 гривні.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області особливо помітне саме у сегменті бакалії. Упродовж квітня середня ціна на гречку становила 69,21 гривні, однак уже на початку травня показник зріс ще майже на шість гривень.

Помірне зростання спостерігається й на ринку молочної продукції. Молоко «Простонаше» 1% жирності в упаковці 900 мілілітрів нині в середньому коштує 61,62 гривні. За останній місяць ціна підвищилася на 1,20 гривні. У Metro товар продають за 58,24 гривні, тоді як у Megamarket — за 65 гривень.

Водночас ринок жирів демонструє відносну стабільність. Маргарин «Щедро Вершковий особливий» 72,5% у фасуванні 250 грамів у середньому коштує 42,16 гривні. За місяць його вартість зросла на 1,77 гривні.

Найвигіднішу пропозицію на цей товар зафіксовано в Novus — 34,99 гривні. В Auchan маргарин коштує 43 гривні, а в Megamarket — 48,50 гривні.

Експерти зазначають, що коливання вартості соціально важливих товарів залишається одним із ключових індикаторів споживчого ринку. Найбільший тиск на сімейні бюджети нині створює саме подорожчання круп та інших продуктів щоденного попиту.

Останні новини України:

