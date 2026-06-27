Эксперты ожидают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области остается чувствительным вопросом для населения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области привлекло значительное внимание жителей после пересмотра стоимости водоснабжения и водоотвода в Кривом Роге, сообщает Politeka.

С начала июня для горожан начали действовать обновленные цены на отдельные жилищно-коммунальные сервисы. В то же время, цена электроэнергии для населения осталась на прежнем уровне — 4,32 гривны за киловатт-час. Такой показатель будет сохраняться, по меньшей мере, до конца октября 2026 года.

Не изменилась и стоимость природного газа для клиентов компании «Нефтегаз». Кубометр ресурса стоит 7,96 гривны, а фиксированное предложение будет действовать до конца апреля 2027 года.

Самые существенные корректировки затронули водную сферу. Именно повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области больше всего почувствовали семьи, которые пользуются централизованным водоснабжением.

Согласно новым расчетам, один кубометр воды стоит 78,47 гривны. Из этой суммы 45,66 грн составляет водоснабжение, еще 32,81 грн — водоотвод.

Для сравнения ранее общая стоимость составляла 31,37 гривны. Таким образом, показатель вырос более чем вдвое.

Ранее предприятие «Кривбассводоканал» предлагало установить еще более высокий уровень — 81,44 гривны за кубометр с обновленной структурой начислений.

Нововведения вызвали оживленное обсуждение среди населения. В профильные службы поступали обращения, а вопросы неоднократно поднимались во время открытых дискуссий.

Несмотря на общественный резонанс, принятые расценки уже вступили в силу. Домохозяйства получают платежки с учетом обновленных показателей.

Специалисты отмечают, что дальнейшая ситуация будет зависеть от экономических факторов, расходов предприятий отрасли и будущих решений регуляторов.

Эксперты ожидают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области остается чувствительным вопросом для населения.

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