Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися через нестачу меду на українському ринку, повідомляє видання Politeka.

Галузь уже відчуває наслідки скорочення запасів, а експортери прогнозують зниження поставок за кордон.

За оцінками учасників ринку, до появи нового врожаю в серпні в країні зберігатиметься тимчасовий дефіцит меду. Це вже впливає на обсяги продажів, особливо у напрямку країн Європейського Союзу.

Минулого року Україна експортувала близько 50 тисяч тонн цього продукту. У 2026-му показник може знизитися до 40–45 тисяч тонн, тобто на 10–20 відсотків.

Основною причиною називають обмежену пропозицію. Через це зростає вартість, а імпортери дедалі частіше звертають увагу на альтернативних постачальників — зокрема Китай, Індію та Аргентину.

Близько 90–95 відсотків українського меду традиційно купують країни ЄС. Саме тому скорочення обсягів може позначитися не лише на експорті, а й на позиціях України на міжнародному ринку.

Водночас фахівці очікують кращої ситуації наприкінці літа. За сприятливих погодних умов в Україні можуть зібрати від 60 до 80 тисяч тонн нового врожаю, що відповідає рівню попередніх сезонів.

Якщо прогнози справдяться, ринок поступово відновиться, а ціни стабілізуються. Це важливо і для внутрішнього споживача, і для експортерів.

Експерти наголошують: Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, зокрема меду, залежатиме від результатів нового сезону та загальної врожайності пасік по країні.

Така ситуація може позначитися і на роздрібному ринку, адже подальше зростання вартості меду вплине на попит серед споживачів.

