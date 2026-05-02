Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися через нестачу меду на українському ринку, повідомляє видання Politeka.
Галузь уже відчуває наслідки скорочення запасів, а експортери прогнозують зниження поставок за кордон.
За оцінками учасників ринку, до появи нового врожаю в серпні в країні зберігатиметься тимчасовий дефіцит меду. Це вже впливає на обсяги продажів, особливо у напрямку країн Європейського Союзу.
Минулого року Україна експортувала близько 50 тисяч тонн цього продукту. У 2026-му показник може знизитися до 40–45 тисяч тонн, тобто на 10–20 відсотків.
Основною причиною називають обмежену пропозицію. Через це зростає вартість, а імпортери дедалі частіше звертають увагу на альтернативних постачальників — зокрема Китай, Індію та Аргентину.
Близько 90–95 відсотків українського меду традиційно купують країни ЄС. Саме тому скорочення обсягів може позначитися не лише на експорті, а й на позиціях України на міжнародному ринку.
Водночас фахівці очікують кращої ситуації наприкінці літа. За сприятливих погодних умов в Україні можуть зібрати від 60 до 80 тисяч тонн нового врожаю, що відповідає рівню попередніх сезонів.
Якщо прогнози справдяться, ринок поступово відновиться, а ціни стабілізуються. Це важливо і для внутрішнього споживача, і для експортерів.
Експерти наголошують: Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, зокрема меду, залежатиме від результатів нового сезону та загальної врожайності пасік по країні.
Така ситуація може позначитися і на роздрібному ринку, адже подальше зростання вартості меду вплине на попит серед споживачів.
Останні новини України:
