Подорожчання продуктів у Чернігівській області розглядається як елемент ширшого загальнонаціонального процесу.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області фіксується на тлі прогнозованого зростання вартості хліба в Україні, яке протягом найближчих місяців може додати до 6%, повідомляють галузеві оцінки, передає Politeka.

За ринковими прогнозами, щомісячна корекція цін здатна утримуватися на рівні близько 2%. Виробники намагаються зберігати поступову динаміку, однак зростання витрат поступово обмежує можливості стримування цінових показників.

Основний тиск формують енергоресурси, логістичні послуги, добрива та інші складові виробничого циклу. Додатковим чинником залишається вплив воєнної ситуації, яка продовжує позначатися на економічному плануванні в агросекторі.

Експерти відзначають, що витрати на обробку сільськогосподарських площ зросли орієнтовно на 35–40% у порівнянні з попередніми сезонами. Водночас обсяги врожаю в багатьох регіонах залишаються відносно стабільними, що не дозволяє компенсувати подорожчання виробництва збільшенням пропозиції.

На цьому тлі агровиробники поступово включають частину витрат у кінцеву вартість продукції. Це впливає не лише на хлібобулочні вироби, а й на інші категорії щоденного споживання — молочну продукцію, бакалію та овочевий сегмент.

У такій ситуації Подорожчання продуктів у Чернігівській області розглядається як елемент ширшого загальнонаціонального процесу, де формування цін залежить від енергетичних, виробничих і логістичних факторів одночасно.

Аналітики не виключають, що під подальший ціновий тиск можуть потрапити м’ясні вироби, молочна група та частина овочевої продукції, зокрема позиції так званого «борщового набору».

Попри відсутність суттєвих збоїв у постачанні, ринок функціонує в умовах додаткових викликів: дефіциту робочої сили, дорогих кредитних ресурсів і підвищених витрат на транспортування.

У підсумку навіть за відносної стабільності на полицях торговельних мереж загальний рівень цін демонструє поступове, але стале зростання.

Джерело: obozrevatel

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