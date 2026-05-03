Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Чернігівській області доступна від Товариства Червоного Хреста у вигляді важливих послуг, що надаються безоплатно, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Активно працюють соціальні помічники Українського Червоного Хреста. Їхня місія — допомагати тим, хто найбільше цього потребує. Серед них — самотні пенсіонери, люди з інвалідністю та громадяни, які через вік або стан здоров'я вже не можуть самостійно впоратися з повсякденними справами.

Соціальні помічники щодня приходять до тих, хто не може самостійно подбати про себе та надають гуманітарну допомогу у Чернігівській області. Вони допомагають придбати продукти та ліки, підтримують чистоту в оселі, готують їжу, супроводжують до медичних закладів, допомагають з особистою гігієною та виконують десятки інших важливих справ.

Втім, найважливішою частиною цієї роботи залишається не лише фізична допомога. Для багатьох підопічних справжнім порятунком стає звичайна розмова, щира увага, терпляче вислуховування та відчуття, що про них пам'ятають. Щоб отримати таку допомогу, достатньо звернутися до осередку Червоного Хреста в Чернігові чи області.

Програма «Догляд вдома» має багаторічну історію. Вона бере свій початок ще у 1961 році, коли діяла під назвою «Патронажна служба».

У різні роки цей напрямок функціонував лише в окремих регіонах, однак після початку повномасштабної війни у 2022 році його діяльність була відновлена та масштабована на всю територію України.

Реалізація програми стала можливою завдяки тісній співпраці з державними соціальними службами, а також міжнародними партнерами.

