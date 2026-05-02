Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює як логістику, так і виробництво, тож варіантів є достатньо.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області включає одразу кілька актуальних вакансій, які оприлюднили на платформі work.ua, повідомляє Politeka.

Найбільше пропозицій наразі у сфері доставки. Компанія Нова пошта, ТОВ шукає кур’єрів з власним автомобілем у Чернігові та Прилуках.

У першому випадку рівень заробітної плати сягає 55000 грн, у другому становить 50000 грн.

Роботодавець пропонує стабільний дохід навіть у періоди меншої завантаженості, компенсацію витрат на паливо та навчання за рахунок компанії.

Серед основних обов’язків: доставка посилок клієнтам за адресою, проведення розрахунків готівкою або через термінал, а також внесення інформації у мобільний додаток.

Важливою умовою є наявність водійського посвідчення категорії В, безаварійний досвід керування та власний транспорт, зокрема бус більше 12 куб. від 1999р. випуску з цільнометалевою будкою.

Водночас, робота для пенсіонерів у Чернігівській області передбачає і вакансії на виробництві. Компанія ПЕТ Технолоджиз, ТОВ, яка займається виготовленням обладнання для видуву ПЕТ тари, шукає головного механіка.

Заробітна плата визначається за результатами співбесіди. Підприємство працює понад 25 років і має партнерські представництва у 15 країнах, а продукцію реалізує на п’яти континентах.

Серед обов’язків майбутнього працівника організація безперебійного функціонування обладнання, планування ремонтів та технічного обслуговування, ведення документації та контроль за дотриманням техніки безпеки.

Таким чином, робота для пенсіонерів у Чернігівській області дозволяє обрати між стабільним заробітком у сфері доставки або більш відповідальною посадою на виробництві.

