Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області залишатиметься частиною регулярної підтримки населення в травні 2026 року.

Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області у травні 2026 року нараховуватиметься разом із пенсіями та соціальними доплатами, що здійснюються у стандартному режимі, повідомляє Politeka.

У травні українські громадяни отримають щомісячні виплати на загальних умовах, без додаткових одноразових надбавок. Основні суми пенсій залишаються на рівні, встановленому після індексації.

Мінімальна пенсія становить 2 595 гривень, середній розмір коливається від 5 000 до 7 000 гривень, а за наявності великого стажу та високої заробітної плати може перевищувати 10 000 гривень.

Окремі умови діють для людей з інвалідністю. Особи I групи отримують виплати у розмірі близько 100 відсотків розрахункової пенсії, що становить від 3 000 до 7 000 гривень.

Для II групи передбачено 80-90 відсотків, для III групи 50-60 відсотків від базової суми.

Також передбачені виплати для військових пенсіонерів, де мінімальний рівень стартує від 5 500 гривень, а у випадках інвалідності внаслідок війни може сягати 18 000 гривень.

Важливо, що грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області включає і додаткові надбавки. Люди віком 70+, 75+ та 80+ отримують щомісячні доплати у межах 300 570 гривень.

Для самотніх людей, які потребують постійного догляду, передбачені додаткові виплати від 800 до 1 000 гривень і більше залежно від стану здоров’я.

Працюючі пенсіонери також продовжують отримувати грошову допомогу у Чернігівській області у повному обсязі.

За наявності стажу можливі перерахунки кожні два роки, а середній рівень їхніх доходів становить від 5 000 до 8 000 гривень.

