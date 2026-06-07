Подорожчання продуктів у Чернігівській області фіксується в сегменті овочів і м’ясних виробів, де оновилися як середні значення, так і роздрібні показники у торговельних мережах.

У групі овочів капуста білокачанна (1 кг) демонструє середню ціну 43,83 грн. У травні аналогічний орієнтир становив 28,20 грн, що відображає суттєве зростання за місяць.

У магазинах зафіксовані різні значення: Auchan — 39,00 грн, Metro — 39,00 грн, Megamarket — 53,50 грн. Протягом травня показники змінювалися в широкому діапазоні — від 16,60 до 46,25 грн із поступовим виходом на вищий рівень наприкінці періоду.

Буряк (1 кг) демонструє більш помірну динаміку. Середня ціна становить 11,40 грн. У травні вона була 10,39 грн, що дає незначне підвищення.

У роздрібі товар коштує: Auchan — 7,80 грн, Metro — 8,90 грн, Megamarket — 17,50 грн. Денні показники протягом місяця коливалися в межах 9,93–11,80 грн із плавними змінами.

М’ясний сегмент показує найбільший стрибок вартості. Ковбаса копчена «Алан Брауншвейська» сирокопчена (1 кг) оцінюється у 1242,00 грн. У травні середній рівень становив 1232,34 грн.

У торговельному майданчику Megamarket ціна тримається на рівні 1242,00 грн. Динаміка протягом місяця була стабільною після різкого переходу до вищого значення на початку періоду.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Чернігівській області відображає нерівномірні зміни вартості базового споживчого кошика.

Аналітичні дані показують, що овочевий сегмент демонструє різкі коливання, тоді як м’ясна група утримує високий, але відносно стабільний рівень із незначними змінами.

Джерело: Мінфін

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