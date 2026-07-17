Право на грошову допомогу для пенсіонерів ВПО в Дніпропетровській області зберігається лише за дотримання визначених законодавством умов.

Пенсіонери, які мають статус ВПО, можуть одночасно отримувати пенсію та грошову допомогу на проживання в Дніпропетровській області, пише Politeka.net.

Водночас право на таку підтримку зберігається лише за дотримання визначених законодавством умов. Чинні норми не обмежують ВПО у можливості отримувати одразу два види державних виплат — пенсію та допомогу на проживання. Однак призначення або продовження цієї підтримки не здійснюється автоматично.

Вона надається відповідно до вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №332.

Згідно з документом, виплату допомоги на проживання можуть продовжити ще на шість місяців, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не перевищує встановленої державою межі.

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2 595 гривень. Відповідно, граничний рівень доходу, який дає право на продовження допомоги ВПО, дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам — 10 380 гривень на одну особу.

Під час оцінки матеріального становища враховується сукупний офіційний дохід сім'ї. До нього включають пенсійні виплати, заробітну плату, різні види соціальної допомоги, а також інші офіційно задекларовані доходи.

Якщо середньомісячний дохід на одного члена родини перевищує встановлений ліміт, після завершення поточного шестимісячного періоду підтримки на проживання можуть не продовжити або припинити її виплату.

Разом із тим законодавство передбачає винятки. Для окремих категорій державна грошова допомога для пенсіонерів ВПО в Дніпропетровській області може бути продовжена за спрощеною процедурою без проведення додаткової оцінки доходів.

До таких категорій належать пенсіонери, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 10 380 гривень, особи з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю віком до 18 років, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа до досягнення 23-річного віку. Крім того, спрощений порядок поширюється на прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів і піклувальників.

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