Право на денежную помощь для пенсионеров ВПЛ в Днепропетровской области сохраняется только при соблюдении определенных законодательством условий.

Пенсионеры, имеющие статус ВПЛ, могут одновременно получать пенсию и денежную помощь на проживание в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

В то же время, право на такую ​​поддержку сохраняется только при соблюдении определенных законодательством условий. Действующие нормы не ограничивают ВПЛ в возможности получать сразу два вида государственных выплат — пенсию и пособие на жительство. Однако назначение или продолжение этой поддержки не производится автоматически.

Она предоставляется в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №332.

Согласно документу, выплата пособия на проживание может быть продлена еще на шесть месяцев, если среднемесячный доход на одного члена семьи не превышает установленного государством предела.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, составляет 2595 гривен. Соответственно, предельный уровень дохода, дающий право на продление помощи ВПЛ, равен четырем прожиточным минимумам — 10 380 гривен на одного человека.

При оценке материального положения учитывается совокупный официальный прибыль семьи. В него включают пенсионные выплаты, заработную плату, разные виды социальной помощи, а также другие официально задекларированные доходы.

Если среднемесячный доход на одного члена семьи превышает установленный лимит, по истечении текущего шестимесячного периода поддержки на проживание могут не продлить или прекратить ее выплату.

Вместе с тем, законодательство предусматривает исключения. Для отдельных категорий государственная денежная помощь для пенсионеров ВПЛ в Днепропетровской области может быть продлена по упрощенной процедуре без проведения дополнительной оценки прибыли.

К таким категориям относятся пенсионеры, если размер их пенсии не превышает 10 380 гривен, лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью до 18 лет, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа до достижения 23-летнего возраста. Кроме того, упрощенный порядок распространяется на приемных родителей, родителей-воспитателей, опекунов и попечителей.

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