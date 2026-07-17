Фахівці зазначають, що запит на оренду квартир в Дніпрі особливо актуальний для тих, хто прагне знайти бюджетне житло.

Оренда квартири в Дніпрі залишається одним з найпопулярніших заиитів серед тих, хто шукає доступне житло, а ціни на окремі варіанти стартують від 5 тисяч гривень на місяць, повідомляє Politeka.net.

Найдешевшу пропозицію опублікували на проспекті Свободи. Двокімнатне помешкання у гуртожитку здають за 5 000 гривень плюс комунальні послуги. Оселя розташована у цегляному будинку, має меблі, воду та електропостачання. Водночас майбутньому мешканцю потрібно власним коштом привести приміщення до належного стану.

Ще один варіант доступний у районі проспекту Поля. Однокімнатне житло площею близько 30 квадратних метрів пропонують за 6 000 гривень. Усередині є необхідна техніка, бойлер, меблі та новий ліфт у будинку. Поруч розташовані магазини, дитячий майданчик і зупинки громадського транспорту.

На житловому масиві Червоний Камінь власник здає однокімнатне помешкання за 6 500 гривень. Воно знаходиться на першому поверсі, повністю мебльоване та обладнане холодильником, плитою і пральною машиною. Орендарям також дозволяють проживання з невеликим собакою.

Фахівці зазначають, що запит на оренду квартир в Дніпрі особливо актуальний для тих, хто прагне знайти бюджетне житло. Найдоступніші варіанти зазвичай швидко знаходять нових мешканців, тому відкладати перегляд не варто.

Перед підписанням договору експерти радять уточнити остаточну вартість, перелік комунальних платежів і стан помешкання, щоб уникнути непередбачених витрат.

Власники також рекомендують уточнювати актуальність оголошень перед переглядом, адже бюджетні пропозиції швидко знаходять орендарів.

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