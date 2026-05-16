Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжує набирати обертів на тлі зростання вартості бакалії, молочних товарів та м’ясної продукції, передає Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

За останній місяць в Україні помітно змінилися середні цінники на популярні товари щоденного попиту. Найбільше зростання зафіксували у сегменті гречки, копченої ковбаси та маргарину.

Середня вартість маргарину «Олком Вершковий 72,5%» у травні досягла 44,20 гривні за упаковку 200 грамів. У квітні показник становив 39,83 гривні. Таким чином різниця перевищила одну гривню лише за останній місяць.

Водночас гречка продемонструвала значно різкішу динаміку. Середній цінник на кілограм крупи зріс із 69,21 до 81,80 гривні. У деяких торговельних мережах вартість уже наблизилася до 100 гривень.

Подорожчала й м’ясна продукція. Ковбаса «Алан Брауншвейська сирокопчена» нині коштує в середньому 391,14 гривні за 375 грамів, тоді як у квітні показник тримався на рівні 345,52 гривні.

Експерти пов’язують таку тенденцію зі зростанням витрат на логістику, сировину та енергоносії. Додатковий вплив мають сезонні коливання й зміни попиту серед покупців.

Аналітики зазначають, що Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відображає загальну ситуацію на споживчому ринку України, де цінова динаміка залишається нестабільною.

Фахівці не виключають, що в разі подальшого зростання витрат виробників окремі категорії товарів можуть подорожчати ще сильніше влітку.

Покупці водночас дедалі частіше звертають увагу на акційні пропозиції та дешевші аналоги товарів.

