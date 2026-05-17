Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області дедалі частіше пов’язують із загальними змінами в аграрному секторі.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може посилитися через скорочення запасів меду та зменшення обсягів українського експорту на зовнішні ринки, повідомляє Politeka.

Учасники галузі вже повідомляють про тимчасову нестачу продукції до старту нового сезону збору.

За словами генерального директора Beehive Семена Гагаріна, ситуація найбільше впливає на поставки до країн Європейський Союз. Минулоріч Україна експортувала приблизно 50 тисяч тонн меду, однак у 2026 році показник може знизитися до 40–45 тисяч тонн.

Експерти пояснюють таку тенденцію обмеженими залишками товару та залежністю виробництва від погодних умов. Попри це, у галузі поки зберігають стримано позитивні очікування щодо нового врожаю.

За попередніми прогнозами, українські пасічники здатні зібрати від 60 до 80 тисяч тонн меду. Точні результати стануть зрозумілими ближче до завершення літнього сезону.

Фахівці також звертають увагу на посилення конкуренції на міжнародному ринку. Через нестачу української продукції імпортери дедалі активніше співпрацюють із постачальниками з Китай, Індія та Аргентина.

На цьому тлі Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області дедалі частіше пов’язують із загальними змінами в аграрному секторі, які впливають не лише на обсяги поставок, а й на вартість окремих товарів у магазинах.

Учасники ринку сподіваються, що новий сезон збору дозволить стабілізувати ситуацію вже наприкінці літа та уникнути різких коливань цін.

Аналітики прогнозують, що остаточна ситуація на ринку залежатиме від погодних умов, активності експорту та обсягів нового врожаю меду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з жителів має право на цю підтримку.

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.