Специалисты отмечают, что запрос на аренду квартир в Днепре особенно актуален для тех, кто стремится найти бюджетное жилье.

Аренда квартиры в Днепре остается одним из самых популярных заиитов среди ищущих доступное жилье, а цены на отдельные варианты стартуют от 5 тысяч гривен в месяц, сообщает Politeka.net.

Самое дешевое предложение было опубликовано на проспекте Свободы. Двухкомнатное жилье в общежитии сдают за 5 000 гривен плюс коммунальные услуги. Дом расположен в кирпичном доме, имеет мебель, воду и электроснабжение. В то же время будущему жильцу нужно за свой счет привести помещение в надлежащее состояние.

Еще один вариант доступен в районе проспекта Поля. Однокомнатное жилье площадью около 30 квадратных метров предлагают за 6 000 гривен . Внутри есть необходимая техника, бойлер, мебель и новый лифт в доме. Рядом находятся магазины, детская площадка и остановки общественного транспорта.

На жилом массиве Красный Камень владелец сдает однокомнатное жилье за ​​6 500 гривен . Оно находится на первом этаже, полностью меблировано и оборудовано холодильником, плитой и стиральной машиной. Арендаторам также разрешают проживание с небольшой собакой.

Специалисты отмечают, что запрос на аренду квартир в Днепре особенно актуален для тех, кто стремится найти бюджетное жилье. Самые доступные варианты обычно быстро находят новых жителей, поэтому откладывать просмотр не стоит.

Перед подписанием договора эксперты советуют уточнить окончательную стоимость, перечень коммунальных платежей и состояние помещения во избежание непредвиденных расходов.

Владельцы рекомендуют уточнять актуальность объявлений перед просмотром, ведь бюджетные предложения быстро находят арендаторов.

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