Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 4 по 10 октября обещает спокойную и довольно тёплую погоду без осадков: днём воздух прогреется до +20°, а в самый холодный день не поднимется выше +15°.

тёплые дни бабьего лета на Харьковщине держатся в регионе уже вторую неделю подряд, и ближайшие семь дней не станут исключением — синоптики прогнозируют сухой и довольно тёплый период без дождей.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 4 по 10 октября дневная температура в Харьковской области будет колебаться от +15° до +20°, а осадков не прогнозируют ни один день.

В воскресенье, 4 октября, в Харьковской области ожидается самый прохладный день недели: днём воздух прогреется лишь до +15°, ночью термометры покажут +7°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не предвидится.

В понедельник, 5 октября, столбики термометров подтянутся до +17° днём, ночью ожидается +9°. Облачность останется переменчивой — облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 6 октября, дневная температура удержится на отметке +17°, а ночью опустится до +9°. Небо прояснится — ожидается малооблачная погода, дождя не будет.

В среду, 7 октября, воздух прогреется до +19° днём, ночью — до +9°. День обещает быть малооблачным и без каких-либо осадков.

В четверг, 8 октября, температура днём немного снизится до +18°, а ночью составит +8°. Облачность вернётся в формате облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 9 октября, Харьковщину ожидает самый тёплый день недели: днём до +20°, ночью — до +10°. Небо будет малооблачным, без дождей.

В субботу, 10 октября, дневная температура немного снизится до +19°, ночью — до +10°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет пятница, 9 октября, с температурой +20°, а самым прохладным — воскресенье, 4 октября, с отметкой +15°. Перепад дневных температур за неделю составит 5°, а дождей синоптики не прогнозируют ни одного дня.

Несмотря на отсутствие осадков, утром и ночью воздух заметно прохладнее, чем днём, поэтому жителям области стоит одеваться в несколько слоёв одежды, особенно людям пожилого возраста и детям. Днём, когда температура достигнет +18…+20°, можно планировать прогулки и дела на открытом воздухе, а вечером — брать тёплую одежду, ведь ночные показатели опускаются до +7…+10°.

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