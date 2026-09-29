Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 30 вересня по 6 жовтня показує помітне похолодання: максимум вдень становитиме +18°, а мінімум опуститься до +12°, крім того, синоптики прогнозують опади у суботу та вівторок.

погода в регіоні вже раніше різко змінювалася, і наступний тиждень принесе харків'янам ще одне випробування — після теплого старту область чекає помітне похолодання. Синоптики зафіксували, що денна температура за тиждень опуститься з +18° до +12°, а до кінця періоду знову підніметься до +17°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 30 вересня по 6 жовтня денна температура в Харківській області коливатиметься від +12° до +18°, а нічна — від +2° до +9°.

У середу, 30 вересня, повітря прогріється до +18°, вночі термометри покажуть +9°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У четвер, 1 жовтня, стовпчики термометрів опустяться до +17° вдень і +8° вночі. Синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів.

У п'ятницю, 2 жовтня, денна температура утримається на позначці +14°, а вночі очікується +7°. Хмарність невелика, дощу не буде.

У суботу, 3 жовтня, тепло змінить прохолода: вдень +12°, вночі +6°. Небо залишиться малохмарним, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 4 жовтня, температура вдень підніметься до +13°, а вночі опуститься до +2° — це найхолодніша ніч тижня. Хмарність невелика, без опадів.

У понеділок, 5 жовтня, повітря прогріється до +15° вдень, вночі — до +6°. Небо буде хмарним із проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 6 жовтня, температура підніметься до +17° вдень і +7° вночі. Хмарно з проясненнями, синоптики знову прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане середа, 30 вересня, з температурою +18°, а найпрохолоднішим — субота, 3 жовтня, коли вдень буде лише +12°. Перепад температур за тиждень сягне 6°. Опади синоптики прогнозують двічі — у суботу, 3 жовтня, та у вівторок, 6 жовтня.

Зважаючи на прогноз, у дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу. А через похолодання до +12-13° вдень і нічні температури, що опускаються до +2°, мешканцям області, особливо людям похилого віку, варто вдягатися тепліше, надто вранці та ввечері.

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