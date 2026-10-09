Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 10 по 16 октября обещает умеренно тёплую погоду с максимумом +21° и двумя днями с возможными осадками.

предыдущий прогноз погоды для одесситов уже указывал на нестабильную погоду, а теперь синоптики обновили данные на неделю с 10 по 16 октября: область ждёт преимущественно тёплая погода с кратковременными осадками в два дня.

За прогнозом синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +19° до +21°.

В субботу, 10 октября, одесситы проснутся под малооблачным небом: днём воздух прогреется до +19°, а ночью остынет до +16°. Осадков синоптики не прогнозируют.

В воскресенье, 11 октября, погода останется малооблачной: столбики термометров днём будут подниматься до +20°, ночью — до +18°. Дождя также не ожидается.

В понедельник, 12 октября, на смену малооблачному небу придёт облачность с прояснениями, однако температура удержится на тех же отметках: днём +20°, ночью +18°. Осадков не будет.

Во вторник, 13 октября, синоптики прогнозируют возможные осадки. Днём воздух прогреется лишь до +19°, а ночью заметно охладится — до +14°. Небо останется облачным с прояснениями.

В среду, 14 октября, ожидается самый тёплый день недели: днём +21°, ночью +15°. Облачность с прояснениями сохранится, но осадков не прогнозируют.

В четверг, 15 октября, температура днём удержится на отметке +21°, а ночью поднимется до +16°. Синоптики предупреждают о возможных осадках при облачном с прояснениями небе.

В пятницу, 16 октября, неделя завершится малооблачной погодой без осадков: днём +19°, ночью +14°.

Таким образом, самым тёплым днём недели в Одесской области станет среда, 14 октября, с максимумом +21°, а самым прохладным днём станет суббота, 10 октября, — +19°. Общий перепад дневных температур за неделю не превысит 2°, однако ночью колебания заметнее — от +18° до +14°. Осадки синоптики прогнозируют дважды: во вторник, 13 октября, и в четверг, 15 октября.

Несмотря на отсутствие сильной жары, в дни с возможными осадками — во вторник и четверг — одесситам стоит иметь при себе зонт и быть осторожнее на дороге из-за возможно мокрого покрытия. Ночью воздух охлаждается до +14°, поэтому во время вечерних прогулок не будет лишней тёплая одежда.

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