Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 21 по 27 октября обещает постепенное снижение дневной температуры - от +18° в начале недели до +15° во второй половине, а единственные осадки синоптики прогнозируют в четверг, 22 октября.

Предыдущий прогноз погоды для региона обещал аномальное тепло, однако нынешняя неделя в Днепропетровской области принесет постепенное снижение дневной температуры и лишь один день с возможными осадками.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут держаться в пределах от +15° до +18°, а ночные - от +10° до +13°.

В среду, 21 октября, днем воздух прогреется до +17°, а ночью похолодает до +13°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В четверг, 22 октября, столбики термометров днем поднимутся до +18° - это самый теплый день недели. Ночью же похолодает до +10°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 23 октября, температура днем удержится на отметке +18°, ночью - +11°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 24 октября, воздух днем прогреется до +17°, ночью похолодает до +10°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В воскресенье, 25 октября, дневная температура опустится до +15° - самого низкого показателя за неделю. Ночью - +10°. Небо малооблачное, без осадков.

В понедельник, 26 октября, днем так же удержится +15°, ночью - +10°. Малооблачно, без осадков.

Во вторник, 27 октября, завершающий день недели принесет днем +15°, ночью - +10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет четверг, 22 октября, с температурой +18° днем, а самым прохладным будет воскресенье, понедельник и вторник, когда днем не поднимется выше +15°. Перепад дневных температур за неделю составляет всего 3°, а единственные осадки синоптики прогнозируют в четверг.

Поскольку в четверг возможны осадки, стоит иметь при себе зонт и быть внимательнее за рулем из-за вероятного ухудшения сцепления с дорогой. А из-за постепенного похолодания к концу недели до +15° днем и +10° ночью синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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